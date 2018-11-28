FETÖ'nün yeni yapılanmasına 9 tutuklama (2)

HİMMET TOPLAYAN ESNAF İMAMI DA TUTUKLANDI

Mersin\'de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheliden 9\'unun tutuklanmasının ardından, zanlıların ifadeleri doğrultusunda yeni yapılanmada \'esnaf imamı\' olarak görev yaptığı tespit edilen 28 yaşındaki İ.K. de yakalandı.

\'ByLock\' benzeri kripto yazılım olan \'Eagle\' üzerinden itribata geçtiği esnaftan yüklü miktarda himmet topladığı belirlenen İ.K., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan gözaltına alınan 23 şüphelinin de esnaf olduğu bilgisine ulaşıldı.



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