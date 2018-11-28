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FETÖ'nün yeni yapılanmasına 9 tutuklama

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı

28 Kasım 2018 12:41

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 9\'u tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin yeni yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda 23 kişiyi yakaladı. Şüpheliler sorgularının ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6\'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 2\'si sağlık sorunları nedeni ile 6\'sı ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, S.A., M.F.B., Y.A.D., H.Y., M.B., U. E., İ.H., A.G. ve G.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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