FETÖ'nün yeni şifreli haberleşme programı ortaya çıkarıldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, çoğu üniversite öğrencisi 47 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin cep telefonlarının incelenmesi sonucu, örgütün darbe girişiminin ardından \'ByLock\' adli şifreli haberleşme programına benzer bir program kullandığı ortaya çıktı. Programın ayrıntılarının ise Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından incelendiği belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan çok sayıda kişinin ifadeleri ve itiraflarıyla, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, geçen 7 Ekim günü Özel Harekât ekipleri eşliğinde operasyon düzenlendi. FETÖ\'nün \'Işık Evi\' ile darbe girişiminden sonra oluşturduğu \'Gaybubet Evi\' diye adlandırılan ve örgüt tarafından güvenli olarak görülen evlere yapılan baskında çoğunluğu üniversite öğrencisi 47 kişi gözaltına alındı.

YENİ ŞİFRELİ HABERLEŞME PROGRAMI ORTAYA ÇIKARILDI

Gözaltına alınanlardan 11 kişinin daha önceki soruşturmalar kapsamında, örgütün \'büyük bölge imamı, bölge talebe mesulü, büyük bölge muhasebecisi, büyük bölge üniversite mesulü ve ünite imamı\' suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan kişiler olduğu belirtildi. Şüphelilerden 2\'sinde ise sahte kimlik, dijital materyaller ve 19 bin 190 lira ile bin 750 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonu ve dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede örgütün \'darbe girişiminin ardından \'ByLock\' adli şifreli haberleşme programına benzer bir program kullandığı ortaya çıktı. Programın ayrıntılarının Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından incelendiği belirtildi.

ÖRGÜT, DARBE GİRİŞİMİNDEN ARDINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELMİŞ

Polis, yaptığı araştırmada, örgütün darbe girişiminden önce Konya\'yı 4 eyalet imamlığına ayırdığını, darbe girişiminde sonra bunu 3\'e indirdiğini belirledi. Yine örgütle bağlantısı olan çok sayıda kişinin gözaltına alınması nedeniyle de FETÖ\'nün yeni militanlar kazanmak için üniversite öğrencilerine yöneldiği ileri sürüldü. Öğrencileri örgüte kazandırmak için de yeni öğrenci evleri oluşturulduğu belirtildi. Örgüte yönelik açılan soruşturmalarda, haklarında yakalama kararı çıkan kişilerin de bu \'Gaybubet\' ve \'Işık\' evlerinde saklandıkları ileri sürüldü.

Gözaltına alınan 47 kişinin sorgusu sürüyor.



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