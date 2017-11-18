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'FETÖ'nün üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen Birol Kurubaş tutuklandı

Birol Kurubaş sorgusunda "FETÖ’ içinde bulunduğunu ancak bir şey anlatmak istemediğini" söyledi

18 Kasım 2017 01:41

15 Temmuz darbe girişiminin planlandığı villadaki toplantılara, Adil Öksüz ile birlikte katıldığı belirlenen ve örgütün "Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamının üst düzey sorumlusu" olduğu iddia edilen Birol Kurubaş, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında  İstanbul'da yakalanarak Ankara'ya getirilen Kurubaş, Terörle Mücadele Şubesindeki  ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ankara Adliyesi’nde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Cengiz  Akgül'e ifade veren Kurubaş, tutuklanması talebiyle nöbetçi hâkimliğe çıkarıldı.

Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nce sorgulanan, savunmasında ‘FETÖ’ içinde  bulunduğunu ancak bir şey anlatmak istemediğini söylediği öğrenilen Kurubaş,  cezaevine gönderildi.

Darbe planının yapıldığı öne sürülen evde parmak izi bulunmuştu

Milliyet’te yer alan habere göre, Kurubaş'ın, darbe girişiminden önce Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı  Mahallesi'nde bulunan ve örgüte ait Empati Danışmanlık Şirketi adına kiralanan üç  katlı villada Öksüz başkanlığında yapılan darbe toplantılarına katıldığı tespit  edilmişti.

Toplantıya Öksüz ve Kurubaş'ın yanı sıra Bilal Akyüz, Mustafa Barış  Avıalan, Sinan Sürer, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Turgay  Sökmen, Fırat Alakuş, Ali Osman Gürcan ve Murat Koçyiğit'in de katıldığı  belirlenmişti.

Kurubaş'ın 5, 6, 7, 8 ve 9 Temmuz 2016'daki 5 ayrı toplantıya  katıldığı, evde yapılan aramalar sonucunda ortaya çıkmıştı. Aramalarda elde  edilen cam şişede yapılan parmak izi analizinde Kurubaş'ın parmak izlerine  rastlanmıştı.

Ankara'da 2 Kasım'da gözaltına alınan ‘FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri  Komutanlığı sözleşmeli subaylar imamı" Gürdal Türkekurban'ın bir üstü konumunda  olduğu belirlenen "Sami" kod adlı Kurubaş, darbe girişiminin ardından firar etmiş  ve 4 Kasım'da İstanbul'da yakalanmıştı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay  Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri dahil 221 kişi hakkında  açılan davanın sanıkları arasında bulunan Kurubaş, "anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Büyük Millet  Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan  kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yargılanıyor.

 

 

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