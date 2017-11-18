'FETÖ'nün üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen Birol Kurubaş tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminin planlandığı villadaki toplantılara, Adil Öksüz ile birlikte katıldığı belirlenen ve örgütün "Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamının üst düzey sorumlusu" olduğu iddia edilen Birol Kurubaş, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanarak Ankara'ya getirilen Kurubaş, Terörle Mücadele Şubesindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ankara Adliyesi’nde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Cengiz Akgül'e ifade veren Kurubaş, tutuklanması talebiyle nöbetçi hâkimliğe çıkarıldı.

Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nce sorgulanan, savunmasında ‘FETÖ’ içinde bulunduğunu ancak bir şey anlatmak istemediğini söylediği öğrenilen Kurubaş, cezaevine gönderildi.

Darbe planının yapıldığı öne sürülen evde parmak izi bulunmuştu

Milliyet’te yer alan habere göre, Kurubaş'ın, darbe girişiminden önce Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde bulunan ve örgüte ait Empati Danışmanlık Şirketi adına kiralanan üç katlı villada Öksüz başkanlığında yapılan darbe toplantılarına katıldığı tespit edilmişti.

Toplantıya Öksüz ve Kurubaş'ın yanı sıra Bilal Akyüz, Mustafa Barış Avıalan, Sinan Sürer, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Turgay Sökmen, Fırat Alakuş, Ali Osman Gürcan ve Murat Koçyiğit'in de katıldığı belirlenmişti.

Kurubaş'ın 5, 6, 7, 8 ve 9 Temmuz 2016'daki 5 ayrı toplantıya katıldığı, evde yapılan aramalar sonucunda ortaya çıkmıştı. Aramalarda elde edilen cam şişede yapılan parmak izi analizinde Kurubaş'ın parmak izlerine rastlanmıştı.

Ankara'da 2 Kasım'da gözaltına alınan ‘FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylar imamı" Gürdal Türkekurban'ın bir üstü konumunda olduğu belirlenen "Sami" kod adlı Kurubaş, darbe girişiminin ardından firar etmiş ve 4 Kasım'da İstanbul'da yakalanmıştı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri dahil 221 kişi hakkında açılan davanın sanıkları arasında bulunan Kurubaş, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yargılanıyor.