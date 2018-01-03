FETÖ'nün 'ulak'lığını yapan havacı 12 subay, savcılıkta

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 6 ilde iki hafta önce haklarında gözaltı kararı verilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan sorumlu FETÖ/PDY\'nin mahrem imamlarıyla iletişim halinde oldukları belirlenen 12 rütbeli muvazzaf subay, sorgulamalarının ardından Cumhuriyet Savcılığı\'na sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY\'nin mahrem imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne sızdırdığı örgüt üyelerinin, bu kişilerin eğitim gördüğü askeri okullar, örgüte ait yurtlar ve evlerin çevresindeki ankesörlü telefonlar ile ticari sabit hatları incelemeye aldı. Bursa Işıklar Askeri Lisesi, örgüte ait eski ev ve yurtların çevresindeki 55 ankesörlü telefonu teknik incelemeye alan ekipler, 900 bini aşkın telefon kaydını taradı. Yapılan incelemede aralarında yüzbaşı, teğmen ve üsteğmenlerin de bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 12 subayın mahrem imamla irtibatlı olduğunu aldıkları emirleri diğer örgüt mensuplarına aktararak \'ulak\'lık vazifesi yaptıkları tespit edildi.

Bunun üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 muvazzaf subay, görevli bulundukları Bursa, Kocaeli, Batman, İzmir, İstanbul, Kütahya ve Adana\'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde iki hafta sorgulamalarının ardından teğmen, üsteğmen ve Yüzbaşı rütbelerindeki E.Ş., R.G., G.T, ,A.Y,, R.K., E.M., H.A.A, E.L, B.B., Y.S., R.K. ve A.A., Cumhuriyet Savcılığı\'na sevk edildi.



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