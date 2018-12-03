FETÖ'nün Türk Telekom yapılanması davasında karar çıktı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Türk Telekom\'daki oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 10 sanıktan 8\'i, 6 yıl 3 ay ila 9 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı, 2\'si beraat etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, FETÖ/PDY\'nin Türk Telekom yapılanmasına yönelik 2016 yılının Ağustos ayında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İzmir\'de gözaltına alınıp, ardından tutuklanan 10 şüphelinin dosyasının, İstanbul\'daki davadan ayrılmasına karar verildi. Sanıklar hakkında İzmir 13\'üncü Ağır Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamasıyla dava açıldı.

Davanın karar duruşmasına 5\'i daha önce tahliye edilen, 5\'i tutuklu toplam 10 sanık katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında tutuksuz yargılanan M.A. ve K.S.K.\'nin beraatini, diğer sanıkların ise \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, 8 sanığa 6 yıl 3 ay ila 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Tutuksuz yargılanan M.A. ve K.S.K. ise beraat etti. Ceza alan tutuklu 3 sanık ise tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.