FETÖ'nün 'TSK'daki gizli yapılanması'na 7 tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY\'nin \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) gizli yapılanması\'na yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 muvazzaf askerden 7\'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, 4 Nisan günü Aydın, Ankara, Denizli, İzmir, Ordu, Muğla, Isparta, İstanbul ve Adana\'da FETÖ/PDY\'nin \'TSK\'daki gizli yapılanması\'na yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 muvazzaf asker, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7\'si tutuklanırken, 3\'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.