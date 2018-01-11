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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli adliyede

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 21 subaydan 8'i ile 'mahrem abi' olduğu iddia edilen 1 kişi adliyeye sevk edildi

11 Ocak 2018 16:38

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 21 subaydan 8\'i ile \'mahrem abi\' olduğu iddia edilen 1 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 5\'i ihraç, 1\'i emekli, 20\'si muvazzaf 26 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 1 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 8 yüzbaşı, 8 üsteğmen ve 6 teğmen hakkında verilen gözaltı kararının ardından Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Zonguldak, Afyonkarahisar, Konya, Samsun ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 21 kişi gözaltına alındı. 1 emekli albay, 1 muvazzaf yüzbaşı ve 2 muvazzaf üsteğmen etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 8 subay ile örgütte \'Mahrem abi\' olduğu iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.

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