'FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon; 47 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'FETÖ'nün TSK' yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında çoğunluğu muvazzaf asker 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun 'FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, "FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen" 38'i aktif görevde olan 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikametlerinde aramalar sürüyor.