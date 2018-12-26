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'FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan 30 kişiden 21'i gözaltına alındı

26 Aralık 2018 13:11

İzmir'de, 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi, 9 ildeki operasyonlarla 21'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen 3’ü ihraç askeri öğrenci, 2'si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli 30 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmir merkezli Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 

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