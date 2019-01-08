FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 14 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY\'nin \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanması\'na yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 14\'ü yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin \'TSK\'daki yapılanması\'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 askeri personel ile 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Niğde, Bartın, Bingöl, Çankırı, Kahramanmaraş, Isparta, Giresun, Zonguldak ve Yalova\'da operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 14 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin de gözaltına alınması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.