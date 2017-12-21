FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonda 13 asker gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak\' suçundan 3 binbaşı, 4 yüzbaşı, 5 teğmen ve 2 astsubay olmak üzere 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1 teğmenin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.