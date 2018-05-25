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FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA  28 ASKERE TUTUKLAMA 

  Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 35 askerden 28'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

25 Mayıs 2018 18:57

 

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA
Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 35 askerden 28\'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosun\'ca yürütülen soruşturmada, 11 Mayıs\'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 211 şüpheli işlemleri tamamlandıkça adliyeye sevk ediliyor. Şüphelilerden 35\'i de bugün işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça sorguları tamamlanan 35 şüpheli, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerden 28\'inin atılı suçtan tutuklanmasına, diğer 7 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bu son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 109\'a çıktı. Gözaltına alınan diğer 81 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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