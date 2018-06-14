T24 LogoT24 Logo
Gündem

 FETÖ'nün TSK Yapılanması Soruşturmasında 20 tutuklama

 Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden aralarında askerlerden sorumlu sözde imamların da bulunduğu 20

14 Haziran 2018 18:25

 Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden aralarında askerlerden sorumlu sözde imamların da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca, FETÖ\'nün TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 38 şüpheliden yakalanan 31\'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan şüphelilerden 24\'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli 7 sözde imam ile aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 şüphelinin \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüphelilerden 4\'ünün de adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin ise etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmaları nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı belirtildi. Soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan ancak adreslerinde bulunamayan 7 kişi ise firari olarak aranıyor. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATİKDHA FETULLAHÇI TerörFETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri TSKCumhuriyet Başsavcılığı TerörSuçlar Bürosu FETÖ TSKAdalet SarayıNöbetçi Sulh Ceza HakimliğiSoruşturmada
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24