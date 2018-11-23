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FETÖ'nün 'TSK yapılanması' operasyonunda 11 kişi adliyede

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 kişiden 11'i, emniyetteki işlemleri sonrası adliy

23 Kasım 2018 14:12

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanması\'na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 kişiden 11\'i, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin \'TSK\'daki yapılanması\'na yönelik yürütülen soruşturmada, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova\'da salı günü eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda; 1 emekli albay, 1\'i muvazzaf 2 binbaşı ve 8\'i muvazzaf 13 astsubay olmak üzere 16 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi, bu sabah adliyeye sevk edildi.

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