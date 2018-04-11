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FETÖ'nün talebe sorumluları adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta polisin gözaltına aldığı FETÖ/PDY'nin sözde 'büyük bölge talebe mesulü' ve mahrem imamı Uğur E

11 Nisan 2018 16:16

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta polisin gözaltına aldığı FETÖ/PDY\'nin sözde \'büyük bölge talebe mesulü\' ve mahrem imamı Uğur E. ile \'bölge talebe mesulü\' Tarık O. adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün sözde \'büyük bölge talebe mesulü\' ve mahrem imam Uğur E. ile \'bölge talebe mesulü\' Tarık O.\'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğur E. ve Tarık O., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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