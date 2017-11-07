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FETÖ'nün 'subaylardan sorumlu abi'si tutuklandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içinde 58 subayın 'subay abisi'ni koordine ettiği, subaylardan sorumlu 'örgüt abisi' olduğu 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen İrfan A

07 Kasım 2017 19:57

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içinde 58 subayın \'subay abisi\'ni koordine ettiği, subaylardan sorumlu \'örgüt abisi\' olduğu \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen İrfan A., polis tarafından yakalandı. Öğretmenlikten ihraç edildiği saptanan şüpheli, tutuklandı.
Edirne Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğretmenlikten ihraç edilen ve FETÖ/PDY\'nin il genelindeki 58 subayın \'subay abi\'sini koordine ettiği ve subaylardan sorumlu \'örgüt abisi\' olduğu belirlenen İrfan A.\'nın kentte olduğunu belirledi. Polis, şüpheliyi, bulunduğu adrese operasyon düzenleyerek yakaladı. Gözaltına alınan İrfan A.\'nın yapılan soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlendi. Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen İrfan A., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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