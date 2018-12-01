FETÖ'nün sözde Şanlıurfa eski 'il imamı' ve eşi Adana'da yakalandı

ADANA, (DHA)- ADANA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evine yapılan baskında, 2011-2014 yılları arasında sözde Şanlıurfa il imamı olduğu öne sürülen O.N.K ile aynı suçtan aranan eşi P.E.K., yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evlerinin tespitine yönelik il genelinde yapılan çalışmalar sonucunda istihbarat birimleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve, baskın yapıldı. Örgütün gaybubet evinde yapılan aramada \'FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliği yapmak\' suçundan Şanlıurfa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan O.N.K. ile aynı suçtan aranan eşi P.E.K., yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden O.N.K.’nin 2011 ile 2014 yılları arasında örgütün sözde ‘Şanlıurfa il imamı’ olduğu ve gizli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı tespit edildi.