FETÖ'nün sözde il imamı: Gülen'in lider olup olmadığını bilmiyorum

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonlarda 1 Temmuz\'da yakalanarak tutuklanan örgütün sözde \'il imamı\' olduğu öne sürülen Celal Afşar, hakim karşısına çıktı. Afşar, Gülen\'in terör örgütünün lideri olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan yargılanan tutuklu sanık Celal Afşar ile avukatı katıldı. Sanık Afşar, savunmasında, örgütün il imamı olduğu iddialarının doğru olmadığını, firar etmediğini ve eşine bakmak için teslim olmadığını ileri sürdü. Afşar verdiği ifadesinde, \"1990\'dan sonra birkaç kere Amerika\'ya gittim. Gülen ile 2 defa toplu dini görüşme yaptık ve en son 4 sene önce gittim. Amerika\'dan gelen misafirleri okulda karşıladım, misafir ettim. Ama gelenlerin görevlerini bilmiyorum\" dedi.

Mahkeme başkanının, \"Niğde\'de göreve başlayan belediye başkanları ve bürokratlar ziyaretine gelir miydi?\" sorusuna da Afşar, \"Evet gelirdi, benden hayır duası alırlardı. Genelde herkes gelir. Niğde\'de beni herkes tanır\" yanıtını verdi. Celal Afşar, Bank Asya hesabındaki yaklaşık 900 bin lirayı da örgütten gelen talimat doğrultusunda kullanmadığını savundu. 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin ardından örgütten nefret ettiğini dile getiren Afşar, \"FETÖ\'ye vatandaşlar terör örgütü diyorsa terör örgütüdür. Fethullah Gülen\'in terör örgütünün lideri olup olmadığını bilmiyorum\" diye konuştu. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



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