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FETÖ'nün 'Sohbet İmamları Sorumlusu' tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde 'Halis' kod adını kullanan ve Samsun Polis Okulu'nun 'Sohbet İmamları Sorumlusu' olan ByLock kullancısı Mehmet Çoban, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

06 Mart 2018 16:54

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde \'Halis\' kod adını kullanan ve Samsun Polis Okulu\'nun \'Sohbet İmamları Sorumlusu\' olan ByLock kullancısı Mehmet Çoban, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde \'Halis\' kod adını kullanan ve Samsun Polis Okulu\'nun \'Sohbet İmamları Sorumlusu\' olan ihraç edilen öğretmen Mehmet Çoban\'ı 23 Şubat günü eşi Büşra Çoban ile birlikte Atakum ilçesindeki örgütün gaybubet evine operasyon düzenleyerek yakaladı. Büşra Çoban, 24 Şubat günü çıkartıldığı mahkece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Çoban ise bugün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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