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FETÖ'nün 'sohbet ablası'nın eşi tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'sohbet ablası' olduğu iddia edilen, 'ByLock' kullanıcısı tutuklu Sibel Başaran'ın eşi örgütün kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Harun Başar

02 Nisan 2018 18:44

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün \'sohbet ablası\' olduğu iddia edilen, \'ByLock\' kullanıcısı tutuklu Sibel Başaran\'ın eşi örgütün kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Harun Başaran, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Harun Başaran ile eşi örgütün öğrenci evlerinde \'sohbet ablası\' görevinde bulunan Sibel Başaran 28 Mart Çarşamba günü İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi\'nde saklandıkları gaybubet evinde yakalarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sibel Başaran, 30 Mart günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin eşi Harun Başaran\'ın ise emniyetteki işlemleri bugün tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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