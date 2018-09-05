T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün 'sohbet ablası' yakalandı

ESKİŞEHİR,(DHA)- FETÖ'nün mahrem yapılanmasında 'ev ve sohbet ablası' olduğu öne sürülen Mukadder A

05 Eylül 2018 14:35

ESKİŞEHİR,(DHA)- FETÖ\'nün mahrem yapılanmasında \'ev ve sohbet ablası\' olduğu öne sürülen Mukadder A., Eskişehir\'de polis tarafından yakalandı.
Manisa Turgutlu Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Mukadder A., Eskişehir\'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM)Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak çalışması sonucunda kent merkezindeki bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Mukadder A., TEM Şubesi\'ne götürüldü.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİRDHA FETÖMukadderEskişehirManisa Turgutlu Sulh Ceza HakimliğiEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEMŞubesiMilliTeşkilatı MİTTEM
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24