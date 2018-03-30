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FETÖ'nün 'sohbet ablası' tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'sohbet ablası' olduğu iddia edilen, 'ByLock' kullancısı Sibel Başaran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

30 Mart 2018 19:49

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün \'sohbet ablası\' olduğu iddia edilen, \'ByLock\' kullancısı Sibel Başaran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sibel Başaran\'ın gözaltındaki eşi, örgütün kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Harun Başaran\'ın sorgusu ise sürüyor.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Harun Başaran ile eşi örgütün öğrenci evlerinde \'sohbet ablası\' görevinde bulunan Sibel Başaran\'ı 28 Mart Çarşamba günü İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi\'nde saklandıkları gaybubet evinde yakalarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sibel Başaran, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin eşi Harun Başaran\'ın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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