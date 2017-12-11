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'FETÖ'nün sıkıyönetim komutanına 10 yıl hapis cezası

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına Bulut, yakınları ve avukatı katıldı

11 Aralık 2017 21:46

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında "atama listesinde" Nevşehir sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilen eski Jandarma Kurmay Albay  BülentBulut, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına Bulut, yakınları ve avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasını yapan Bülent Bulut, 'FETÖ' üyeliği iddiasını reddetti. Örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını savunan Bulut, ByLock kullandığına dayanak olarak dosyaya giren Emniyet Müdürlüğü raporunda çelişkiler bulunduğunu, dolayısıyla söz konusu raporun aleyhinde kullanılamayacağını savundu.

Adının, örgütün sözde atama listesine bilgi ve iradesi dışında yazıldığını iddia eden Bülent Bulut, "Ben bu görevi yerine getirmedim. Nevşehir'e gitmedim, emir komutayı devralmadım, emir vermedim, görevlendirme yapmadım. Tüm bunlar ismimin listeye bilgim dışında yazıldığının da kanıtı. Darbeye iştirak etmedim, dolayısıyla üzerime atılı Anayasa'yı ihlal suçunun unsurları benim için oluşmadı." dedi.

Bulut, adını listeye yazanların ismini kullanmak istediğini öne sürerek, darbeye iştirak etmeyerek bu oyunu bozduğunu ifade etti. 

FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını, masum olduğunu savunan Bülent Bulut, kaçmayıp adalete teslim olduğunu da belirterek beraatini istedi.

Bulut'un avukatı Müşteba Aydın da müvekkilinin masum olduğunu, adının sözde "atama listesine" bilgisi ve iradesi dışında yazıldığını savundu. 

Dava dosyasındaki raporlarda, müvekkilinin bir saniye içinde 260 kez ByLock'a giriş yaptığının görüldüğünü ifade eden Aydın, bunun mümkün olamayacağını ileri sürerek, hazırladığı tabloları mahkemeye sundu.



Avukat Aydın, müvekkilinin beraatını talep etti



Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Bülent Bulut, "Darbe girişimi sırasında evimden hiç çıkmadım, hiçbir şeye karışmadım. Yargıtay kararlarına göre de beraatımı istiyorum." dedi.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, üyelerle yaptığı müzakerenin ardından Bulut'u, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 hapis cezasına çarptırdı.

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