T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün siber şirketine operasyon: 3 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ polisi tarafından düzenlenen operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi şirketlerin hard disklerini değiştirerek polisin delil elde etmesini engelledikleri öne sürülen

04 Ekim 2017 15:09

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ polisi tarafından düzenlenen operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi şirketlerin hard disklerini değiştirerek polisin delil elde etmesini engelledikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'ye bağlantılı oldukları düşünülen şirketlerin hard disklerinin olası bir polis baskınına karşı bir bilişim şirketi trarafından değiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçene ekipler, Kahramanmaraş, İstanbul, Adana ve Gaziantep\'te faaliyet gösteren şirketin ortakları Erkan A., Fedat Ç. ve Adem P.\'yi operasyonla gözaltına aldı. Polisler ayrıca şirketteki çok sayıda dijital verilerin de kopyalarını aldı.
FETÖ\'nün siber şirket olarak çalıştıkları öne sürülen şüphelilerin polisin delil elde etmesini önlemek için harddiskleri değiştirmenin dışında uzaktan bağlantı yöntemiyle de bilgisayarlarda polisin delil olarak kullanabilceği verileri sildikleri iddia edildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sabah hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHAKAHRAMANMARAŞFetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYKaçakçılıkOrganize SuçlarMüdürlüğü ekipleri FETÖBununKahramanmaraşAdanaGaziantepErkanFedatAdemPolislerFETÖEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24