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FETÖ'nün 'SGK imamı' tutuklandı

SGK Nevşehir eski İl Müdürü Mehmet Ali Yıkarbaba FETÖ'nün 'SGK imamı' olduğu iddiasıyla tutuklandı

12 Ekim 2016 20:26

FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün ’SGK imamı’ olduğu iddia edilen SGK Nevşehir eski İl Müdürü Mehmet Ali Yıkarbaba tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'SGK imamı' olduğu öne sürülen Mehmet Ali Yıkarbaba tutuklandı.

 

Cezaevine gönderildi

 

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün 'SGK imamı' olduğu belirlenen SGK Nevşehir eski İl Müdürü Mehmet Ali Yıkarbaba tutuklanarak, E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

 

Başsavcıya tebrik

 

Tutuklanan Mehmet Ali Yıkarbaba'nın, FETÖ'nün 'Türkiye Memurlar Mütevelli Heyeti' yönetiminde de olduğu iddia edildi.
'SGK imamı' Yıkarbaba'nın ortaya çıkarılması ve tutuklanmasının ardından AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk, Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun'u tebrik etti.

 

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