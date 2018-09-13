FETÖ'nün 'Şanlıurfa sorumlusu' olan Gülen'in manevi oğluna 30 yıl hapis

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan, örgüt elebaşı Fethullah Gülen\'in manevi oğlu ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) sözde \'Şanlıurfa bölge sorumlusu\' olan, \'Vedat\' kod adlı, eski öğretmen Ferhat Küçük, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu yargılanan Ferhat Küçük ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaada, itirafçıların ifadeleri doğrultusunda sanığın, örgüt elebaşı Fethullah Gülen\'in manevi oğlu olduğunun ve örgüt içinde \'Vedat\' kod adını kullandığının tespit edildiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı, ayrıca tutuklu sanık Küçük\'ün, örgütün \'mahrem yapılanması\'nda yer aldığının deliller ve yazışmalarla ortaya çıkarıldığını, TSK\'nın sözde \'Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman sorumlusu\' olduğunu kaydetti. Örgüt üyeleri tarafından Küçük\'ün, 2010 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi soruların ulaştırılması sayesinde sınavı kazandığının tespit edildiğine dikkati çeken savcı, sanığın \'örgüt yöneticiliği\', \'kamu zararına dolandırıcılık\' ve \'resmi belgede sahtecilik\' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada son sözleri sorulan tutuklu sanık Ferhat Küçük, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraat talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ferhat Küçük\'e \'silahlı terör örgütü yöneticiliği\' suçundan 18 yıl, \'kamu zararına dolandırıcılık\'tan 7 yıl 6 ay ve 10 bin liralık para cezası ve \'resmi belgede sahtecilik\'ten 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Küçük\'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.



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