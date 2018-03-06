FETÖ'nün Sakarya il imamı Edremit'te yakalandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- FETÖ/PDY\'nin Sakarya il imamı olduğu ileri sürülen A.E. ile eşi B.E., Balıkesir\'in Edremit ilçesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Sakarya İl Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü\'nün verdiği bilgiler doğrultusunda, örgütün Sakarya il imamı olduğu iddia edilen A.E. ile örgüt içerisinde faaliyet gösteren eşi B.E.\'yi, Edremit ilçesinde bulundukları adreste yakaladı. İki şüpheli gözaltanı alınırken, soruşturma sürüyor.