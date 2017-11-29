FETÖ'nün Sabiha Gökçen Havalimanı'nı İşgal Girişimi davasında karar (2)

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı\'nı ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla 28 tutuklu askerin yargılandığı dava, karara bağlandı. Mahkeme heyeti oy birliğiyle verdiği kararında, 8 rütbeli asker sanığa “Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 20 sanığa ise aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nun karşısındaki binada görülen duruşmaya, tutuklu 28 sanık ve taraf avukatları katıldı. Gün boyunca süren duruşmada, sanık avukatlarının savcının mütalaasına yönelik savunmaları alındı.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Daha sonra son sözleri sorulan sanıklardan bir kısmı, “FETÖ üyesi olmadığını\", bir kısmı da, “Kandırıldığını\" söyleyerek beraatını talep etti.



MAHKEME BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Son sözlerin de tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere ara verdi. Heyet, üç saatlik değerlendirmesinden sonra kararını bildirdi. Mahkeme Başkanı, sanık avukatlarına davaya katkıda bulunduklarını ve farklı bakış açısı sunduklarını ifade ederek teşekkür etti.



KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Oy birliğiyle alınan kararda, sanıklar eski yüzbaşı Emre Eryüz ile üsteğmenler Cemil Esen, Mehmet Ali Akyan ve Uğur Can Bekhan ile eski astsubaylar Recep Özcan, Sinan Torunoğlu, Erkan Taşdemir, Sadullah Gökçe hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların fiilden sonraki davranış biçimleri, yargılama sürecinde pişmanlıklarının gözlenmemesi nedeniyle haklarında indirim yapılmasına yer olmadığına hükmedildi.



20 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Heyet, uzman erbaşların bulunduğu diğer 20 sanığa ise “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan önce ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak sanıkların yargılama sırasında gözlemlenen tutum ve davranışları, verilen cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkisini dikkate alarak cezayı ayrı ayrı müebbet hapis cezasına indirdi. Tüm sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi.



MAL VARLIKLARI ÜZERİNDEKİ EL KOYMA KARARININ KALDIRILMASINA

Heyet, tüm sanıklar hakkında “TC hükümetini ve TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve “Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan da dava açılmışsa da “Anayasayı ihlal\" suçundan mahkumiyet verildiği için diğer suçların bu suç içinde eridiğini belirtti. Sanıkların iddianameye konu olay nedeniyle herhangi bir mal varlığı değeri elde ettikleri yönünde delil bulunmadığından mal varlıkları üzerindeki el koyma kararlarının kaldırılmasına hükmedildi.



DAVANIN GEÇMİŞİ

İddianamede, 28\'i rütbeli subay ve astsubay ile 34 erin, “Anayasa\'yı, TBMM\'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyordu. Bazılarının \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" ve \"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu. Mahkeme heyeti, davanın 10. duruşmasında tutuksuz yargılanan 34 erin dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

