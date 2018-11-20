T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün 'Peru sorumlusu'na 10 yıl hapis cezası

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, FETÖ/PDY'nin 'Peru sorumlusu' olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Işıtan, 10 yıl hapse mahkum edildi

20 Kasım 2018 16:42

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, FETÖ/PDY\'nin \'Peru sorumlusu\' olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Işıtan, 10 yıl hapse mahkum edildi.
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Işıtan, tutuksuz yargılanan İ.Ş. ve D.A. ile avukatları katıldı. Duruşma sonunda son sözü sorulan sanık Mehmet Işıtan, örgütün faaliyetlerine yönelik kimseden talimat almadığını ve bu konuda da kimseye talimat vermediğini iddia etti.
Mahkeme heyeti Işıtan\'ı \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 10 yıl hapse mahkum etti. Tutuksuz sanık İ.Ş\'nin dosyasının ayrılmasına, D.A\'nın ise beraatına karar verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süleyman EKİNANTALYA DHAANTALYA FETÖPDYMehmet IşıtanAntalyaAğır Ceza MahkemesiDuruşmaMahkemeIşıtanTutuksuz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24