T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün para akışını sağlayan mahrem imam gözaltında

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde faaliyetlerine devam eden FETÖ üyelerine para akışını sağladığı iddia edilen Muhittin Ş

13 Nisan 2018 00:11

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde faaliyetlerine devam eden FETÖ üyelerine para akışını sağladığı iddia edilen Muhittin Ş., gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri örgütün mahrem imamı olduğu iddia edilen Muhittin Ş.’yi gözaltına aldı. Muhittin Ş.’nin halen faaliyetlerine devam eden örgüt üyelerine para akışını sağladığı tespit edildi. Muhittin Ş.’nin örgüt üyeleriyle haberleşmek için ByLock dışında eagle ve falcon programlarını da kullandığı tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Muhittin Ş.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHA ZONGULDAKın DevrekMuhittinZonguldak Cumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleByLockSağlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24