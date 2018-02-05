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'FETÖ'nün örgütlenemediği tek il

"Tunceli halkı, FETÖ yapılanmasına direndi"

05 Şubat 2018 20:29

15 Temmuz darbe girişimin ardından KHK'larla binlece kişi hakkında soruşturma açılıp görevlerinden ihraç edilirken, Tunceli'de yaşayan hiçbir vatandaş hakkında FETÖ'den soruşturma açılmadığı belirtildi. Tunceli'nin FETÖ'nün örgütlenemediği tek il olduğu kaydedildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, darbe girişiminden sonra geçen 1.5 yıllık süre içinde 100 bini aşkın kişi kamudan ihraç edilip, çok sayıda kişi hakkında da kovuşturma yapılırken, sadece Tunceli'de yaşayan vatandaşlar hakkında soruşturma açılmadı.

Tunceli halkı arasından açığa alınan kimse bulunmadığını belirten CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, yaptığı açıklamada, "FETÖ 2011'de Tunceli'de okul açmak istediğinde Tunceli halkı ‘Cemaatin değil Cumhuriyet'in okulunu istiyoruz' diye yürüyüş yaptı. Tunceli halkı, FETÖ yapılanmasına direndi, yıllarca da yapılanmasına müsaade etmedi" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, geçen hafta TBMM İçişleri Komisyonu'nda OHAL KHK'sı görüşülürken şimdiye kadar FETÖ'den KHK'larla ihraç edilen 110 bin 778 kişi bulunduğunu, 210 bin 600 şüpheli ve 14 bin 64 kişinin de firarda olduğunu açıkladı. Ancak bu rakamların hiçbiri Tunceli'ye uğramadı.

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