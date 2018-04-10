FETÖ'nün öğretmen yapılanması davasında 7 sanığa hapis

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta FETÖ/PDY\'nin öğretmen yapılanmasına yönelik davada, meslekten ihraç edilen 5\'i tutuklu 7 eski öğretmen, \'silahlı örgüte üye olmak\' suçundan 2 yıl 2 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkemede itirafçı olan, kapatılan Zonguldak Eğitimciler Derneği\'nin kurucusu Ferhat A., öğretmen ve öğrencileri örgüte kazandırmak için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan Zonguldak Eğitimciler Derneği\'ne yönelik yapılan operasyonda, kurucu başkan Yaşar Ş., başkan yardımcısı Ferhat A., kurucu üyeler Kadir B., Recep G., Mustafa A., Ertan T. ve Ersoy S. tutuklandı. Şüpheliler hakkında \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Türkiye Cumhuriyeti\'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engel olma\', \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada FETÖ/PDY üyesi öğretmenlerin, dernek kurarak örgüte öğrenci ve öğretmen kazandırmak için yaptığı çalışmalar ortaya çıkarıldı.

KURUCU ÜYE İTİRAFÇI OLDU, HER ŞEYİ ANLATTI

Gözaltına alındığı tarihte örgüt üyesi olduğunu kabul etmeyen, ancak tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itirafçı olan Zonguldak Eğitimciler Derneği\'nin kurucu üyesi Ferhat A., mahkemede örgütün eğitimciler arasında nasıl çalıştığını anlattı. Derneğin, örgütün il imamı olan \'Hasan\' isimli örgüt üyesinin oluruyla kurulduğunu ifade eden Ferhat A., 2012 yılından itibaren örgütün öğretmenlere yönelik çalışmalarını dernek çatısı altında yürüttüğünü söyledi. Görevinin, Zonguldak ve çevresindeki illerden sorumlu olan örgüt imamına derneğin faaliyetlerinin aktarıldığı mikro sd kart ve ya belgeyi \'ulak\' gibi götürmek olduğunu anlatan Ferhat K., şöyle dedi:

\"Dernekten 2013 yaz aylarında istifa ettim. Ulaklık görevimi istifa ettikten sonra yapmaya başladım. 2015 yazına kadar bu görevi sürdürdüm. Öğretmen bilgilerini ulaştırdım. Örgüt imamının talimatı doğrultusunda ByLock\'u oradaki diğer illerin ulaklarıyla telefonumuza indirdik. Zonguldak Eğitimciler Derneği, kendisinden olsun veya olmasın cemaatin tüm öğretmenlere ulaşmak için ihtiyaç duyduğu resmiyeti kendisine kazandırmıştır. Bu resmi statü sayesinde cemaat kendisinden olsun olmasın bütün öğretmenlere ulaşabilecek, kendisinden olmayanlarla ilgilenebilecek ve bir müddet sonra bizleştirecekti. Yani cemaat bünyesine katabilecekti. Bana göre derneğin cemaat yönünden amacı kendisi gibi düşünmeyen öğretmenleri kendi bünyesine katabilmekti. Dernek sayesinde tanışılan öğretmenler daha sonra sohbete davet edilirdi. Etkinliklerimiz genellikle dikkat çekmesin diye öğretmenevinde yapılırdı. Bu şekilde bütün öğretmenlerin katılımı sağlanırdı. Son 2 yıl öğretmenler için üst himmet limiti 3 bin 500 olarak belirlenmişti. Bu para 12 ay üzerinden ödenirdi.\"

\'ÖRGÜT İÇİN HEDEF KİTLE ÖĞRENCİ LİSTESİ ÇIKARTILIYORDU\'

Ortaokul ve lise öğrencilerinin, üniversite öğrencileriyle ders çalışma bahanesiyle örgüte katılımlarının sağlandığını söyleyen Ferhat A., dernek tarafından resmi yazıyla Milli Eğitim İl Müdürlüğünden alınan izin ile \'güzel günlük tutma\' yarışması düzenlendiğini söyledi. Bu yöntemle hedef öğrenci kitlesinin çıkarıldığını belirten Ferhat A., \"Üniversite öğrencileri vasıtasıyla bunlarla ilgilenilirdi. Okul idarecileri ile ilgili komisyon, cemaate mensup olmayan okul idarecileri ile tanışıp onlarla ilgilenmek amacıyla kurulan bir birimdir. Özel kurumlarla ilgili komisyon da o dönem özel kurumlarda çalışan idarecilere yönelik komisyondur\" diye konuştu.

Yargılama aşamasında itirafçı olan Ferhat A. ve diğer sanıklardan Ersoy S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geçen hafta görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Kadir B. 11 yıl 3 ay, Yaşar Ş. 10 yıl, Recep G. 8 yıl 9 ay, Ertan T. 8 yıl 9 ay, Mustafa A. 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar Ersoy S. 6 yıl 3 ay, etkinlik pişmanlık yasası hükümleri uygulanan itirafçı Ferhat A. ise 2 yıl 2 ay 7 gün çarptırıldı.



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