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'FETÖ'nün mülkiye yapılanması' davasında karar açıklandı

Eski Vali Hüseyin Avni Mutlu'ya 3 yıl 1 ay, eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi

09 Şubat 2018 23:13

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'FETÖ'nün mülkiye yapılanması’ davasında karar açıklandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alınıp tutuklanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’ya “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla, 3 yıl 1 ay, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

5 Ağustos 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Hüseyin Avni Mutlu, saat 23.15 sıralarında cezaevinden çıktı. Yakınları tarafından karşılanan Mutlu, basın mensuplarının soruları üzerine, “Gecenin bu vaktinde burada bulunmanız nedeniyle teşekkür ediyorum. Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Çok mutluyum. Hepinize iyi görevler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum” ifadelerini kullandı. 

Hüseyin Çapkın hakkında ise Aralık 2017'deki duruşmada ev hapsi kararı verilmişti. 

Mutlu ve Çapkın hakkında açıklanan ilk iddianamede 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenmişti. 

 

 

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