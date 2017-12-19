FETÖ'NÜN MÜLKİYE YAPILANMASI DAVASINDA ÇAPKIN'IN DA ARALARINDA OLDUĞU 4 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ...

DHA İSTANBUL -

ESKİ İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ HÜSEYİN ÇAPKIN HAKKINDA TAHLİYE VE EV HAPSİ KARARI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

FETÖ\'nün mülkiye yapılanmasına yönelik davada, aralarında eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Hüseyin Çapkın hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verdi. Tahliyesine karar verilen diğer 3 sanık hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Oy çokluğuyla alınan kararda, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile birlikte 7 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık getirildi. Duruşmada savcı Uğur Yaşar Güngör ara mütalaasını bildirdi. Savcı mütalaasında, sanıkların 15 Temmuz darbe teşebbüsü faaliyetleri içerisinde olduklarına, bu suçların failleriyle irtibatlarına veya bu suçlara iştiraklerine dair soyut değerlendirme dışında herhangi bir anlatıma rastlanmadığını belirtti.

Savcı, bir kısım sanıkların FETÖ\'nün üst yapılanmasında oldukları belirtilen bazı isimlerle telefon irtibatı tespit edildiğine ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, \"FETÖ\'nün diğer terör örgütlerinden çok önemli bir farkı bulunmaktadır. FETÖ gerçek yüzünü gösterinceye kadar devlet ve sivil toplum içine gizlice yerleşmiş, yuvalanmış bir terör örgütüdür. Sosyal ilişkilere çok büyük önem vermiştir. Tabiri caizse her kapıyı güleryüzle çalmış, insanların güvenini kazanmak için azami gayret sarfetmiştir. Devlet ve toplum hayatı içine öylesine sızmıştır ki, bu terör örgütü için bugün paralel devlet tabirinin yanına \'paralel sivil toplum örgütü\' tabirini de eklesek yanlış olmaz kanaatindeyiz\" denildi. FETÖ\'nün bir dönem toplum algısında \"hizmet hareketi ve cemaat\" olarak anıldığı belirtilen mütalaada, \"Sanıklar mülki idare amirliği görevinde bulunmuşlardır. Mülki idare amirliği görev sosyal ilişkiler bakımından önem arzeden bir kamu görevidir. Hal böyle olunca sanıkların bir kısmının FETÖ\'nün çatı yapılanmasında yer aldıkları sonradan tespit edilen bazı isimlerle normal (gizliliği bulunmayan) telefon hatları üzerinden bir dönem irtibat kurmuş olmalarının örgüt üyeliği suçu yönünden yeterli delil niteliğinde görülmesinde isabet bulunmayacaktır\" ifadeleri kullanıldı. Mütalaada, FETÖ\'nün örgüt içi iletişim gizliliğine önem verdiği vurgulanarak \"Bunu ByLock vb. gizli iletişim kanallarıyla gerçekleştirdiği bugün artık tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu anlamda sanıkların meslektaşları olan diğer kısım sanıklarla yine normal telefon irtibatı kurmuş olmalarının da örgüt içi irtibat olarak değerlendirilemeyeceği kanaatindeyiz\" denildi.

4 SANIĞA TAHLİYE TALEP EDİLDİ

Mütalaada, suç vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak sanıklar eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Feyzullah Özcan ve Haluk Nadir\'in tahliyeleri talep edildi. Diğer tutuklu sanıklar Fatih Şahin, Murteza balcı, Erdal Çakır, Nurullah Çakır ve Yusuf Yavaşcan\'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi. Mütalaada, sanıklar Necmettin Kalkan ve Yılmaz Kurt hakkındaki değerlendirme ise mahkemenin takdirine bırakıldı.

HÜSEYİN ÇAPKIN\'A TAHLİYE VE EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti yaklaşık bir saatlik aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, sanıklar eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan ve Eski Mülkiye Başmüffettişi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreteri Yılmaz Kurt\'un tahliyesine karar verdi. Sanıklardan Hüseyin Çapkın hakkında ev hapsi kararı da veren heyet, diğer sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu. Çapkın\'ın tahliyesi kararına mahkeme başkanının muhalefet şerhi koyduğu belirtildi.

HÜSEYİN AVNİ MUTLU\'NUN TUTUKLULUĞU DEVAM

Öte yandan sanıklardan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun da bulunduğu 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Üye hakimlerden birinin Mutlu\'nun tutukluluğunun devamı kararına karşı muhalefet şerhi koyduğu da belirtildi. Firari sanık Abdülkadir Demir\'in dosyasının ayrılmasına da hükmeden heyet, mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 8 Şubat\'a bırakıldı.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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