T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'NÜN MÜLKİYE YAPILANMASI DAVASI KARARA BAĞLANDI; ÇAPKIN'DAN AÇIKLAMA… (2)

-Hüseyin Çapkın;  "Çok şükür tahliye olduk, sevinçliyiz

09 Şubat 2018 23:34

-Hüseyin Çapkın; 
\"Çok şükür tahliye olduk, sevinçliyiz. Bizden vatan haini çıkmaz.\"

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Mehmet YURİN / İstanbul DHA
FETÖ\'nün Mülkiye Yapılanması\'na ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun da aralarında bulunduğu 7\'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Davaya bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'yu “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım\" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mutlu\'nun tahliyesine karar veren mahkeme heyeti ayrıca sanık Mutlu\'ya yurtdışına çıkış yasağı koydu. Tutuksuz sanık İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım\" suçundan  2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çapkın hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Ayrıca Mutlu ve Çapkın\'ın diğer bütün suçlardan beraatine karar verildi. 
Kararın ardından dışarı çıkan Hüseyin Çapkın; \"Türk adaletine hep inandık, güvendik tahliye olduk. Küçük bir takıntımız var ama tahliye olduk tabi. Adalet sistemine inandık, çok şükür tahliye olduk, sevinçliyiz. Bizden vatan haini çıkmaz. Özeti bu.\" dedi.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Çapkın\'ın açıklamaları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HüseyinBizdenSerpil KIRKESERKamera Mehmet YURİNDHA FETÖ Mülkiye YapılanmasıValisi Hüseyin Avni MutluDavayaAğır Ceza MahkemesiMutluTutuksuzEmniyet Müdürü HüseyinAyrıca MutluKüçükAdaletGörüntü Dökümü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24