FETÖ'nün müdür yardımcısına 15 yıl hapis cezası

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da görülen FETÖ/PDY davasında örgütün müdür yardımcısı konumunda olan mahrem imam Alparslan Yiğit, \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' suçundan 15 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalar kapsamında Alparslan Yiğit, 28 Kasım 2016 günü tutuklanarak cezaevine kondu. Örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen Yiğit hakkında, itirafcı mahrem imamlar tanıklık yaptı. Polislere ifade veren itirafcılar, Alparslan Yiğit\'in kendilerinden sorumlu olduğunu söyledi. Makine yüksek mühendisi Alparslan Yiğit hakkında \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' suçundan 15 yıldan 22 yıla kadar, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi ile dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede Yiğit\'in çeşitli şubelerde çalışan emniyet mensuplarına imamlık yaptığı, terör örgütü içerisinde yükselerek imamların sorumlusu olup, örgüt içerisinde müdür yardımcılığı mertebesine yükseldiğine vurgu yapıldı. Alparslan Yiğit\'in öğretmenlerden topladığı himmet ve personel hakkındaki bilgileri \'bilgi belge mesulü\' olarak depolayıp, üstlerine aktardığına işaret edilen iddianamede, sanığın \'ümit mesulü\' olarak terör örgütünden ayrılmak isteyen kişileri ikna ettiği belirtildi. Tanık ifadelerine göre Yiğit\'in sohbet imamlarına ByLock ve Eagle programlarını yüklediği bildirildi.

Tutuklu sanık Alparslan Yiğit Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde karar duruşmasına çıktı. Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu\'ndan SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşmaya katılan Yiğit, suçlamaları yine kabul etmedi. Son sözü sorulan Alparslan Yiğit, \"Teör örgütü ile hiçbir bağım ve alakam yoktur\" dedi. Mahkeme heyeti, Alparslan Yiğit\'in \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\' suçundan beraatini kararlaştırıken, \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum etti. Yiğit\'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.