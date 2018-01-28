FETÖ'nün 'Midyat imamı' tutuklandı

MARDİN, (DHA) - MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün \'Midyat imamı\' olduğu iddia edilen C.S., tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kent merkezi ve İstanbul’da operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve örgütün \'Midyat imamı’ olduğu iddia edilen C.S., İstanbul’da saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.S.\'nin darbe girişimine kadar örgütün \'Midyat ilçe imamı\' olarak faaliyet yürüttüğü, şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u 3 farklı numaradan kullandığı ve 2016 yılının Nisan ayında ABD\'ye giderek, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü iddia edildi. Hakkında 10 tanık beyanı bulunan C.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen şüpheli, \'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.