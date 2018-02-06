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'FETÖ'nün medya yapılanması davası: Savcı, Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tutuklanmasını talep etti; mahkeme reddetti

'FETÖ'nün medya yapılanması davasında 24 sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

06 Şubat 2018 20:56

'FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik aralarında gazeteci Murat Aksoy ve müzisyen Atilla Taş'ın da bulunduğu 2'si firari, 7'si tutuksuz 20'si tutuklu sanığın yargılandığı davada savcı  esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcısı, Atilla Taş’ın da arasında bulunduğu 24 sanığın "'FETÖ' silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun da arasında bulunduğu 3 sanığın ise “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ekim 2017’de tahliye edilen Atilla Taş’ın tutuklanmasını, Çulhaoğlu’nun ise tahliye edilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Halil İbrahim Balta’nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının, aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 4 sanığın tutuklanması talebini reddetti.

24 sanık katıldı

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya 19'u tutuklu 5'i tutuksuz 24 sanık katıldı. Bir sanık da duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlandı.

Mahkeme Başkanı, sanıkların digital materyallerin incelenmesi sonucu hazırlanan raporun dava dosyasına geldiğini, ilgili sanıklara da tebliğ edildiğini söyledi. Tutuksuz sanıklar Ali Akkuş, tutuklu sanık Seyit Kılıç, Emre Soncar, Abdullah Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Murat Aksoy, Oğuz Usluer, Habip Güler raporda aleyhlerine bir husus bulunmadığını, bu nedenle rapora karşı beyanda bulunmayacaklarını söylediler. Sanıklardan Seyit Kılıç, Hüseyin Aydın, Bayram Kaya, Habip Güçler tahliyelerini, Cuma Ulus da beraatini istedi.

İki suçtan beraat istedi

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Esas hakkındaki mütalaasında firari sanıklar Bülent Ceyhan ve Said Sefa hakkındaki dosyanın ayrılmasını isteyen duruşma savcısı, sanıklar Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyit Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar Oğuz Usluer, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından beraatine karar verilmesini istedi.

Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu  için 'örgüt üyeliği'nden ceza istendi

Savcı, sanıklar Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Emre Soncan, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Ufuk Şanlı, Cuma Ulus, Mutlu  Çölgeçen, Ahmet Memiş, Ünal Tanık, Bünyamin Köseli, Davut Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin, Seyid Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Oğuz Usluer ve Atilla Taş'ın, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Aksoy ve Çulhaoğlu'na 'terör örgütüne yardım' suçundan ceza istendi

Savcı mütalaasında Murat Aksoy, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Muhterem Tanık'ın ise, "Silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Atilla Taş'ın tutuklanmasını istedi

Savcı esas hakkındaki mütalaasında tutuksuz sanıklar Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli ve Cihan Acar'ın tutuklanmalarını, Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun ise tahliyesini istedi.

Yetkin Yıldız, Yakip Çetin, Seyid Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş ve Oğuz Usluer'in, beraatleri istenen, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklu bulunduğunu, bu suçlardan dolayı sanıkların beraatlerini istediğini belirten savcı, sanıkların bu suçtan tahliyelerine ancak cezalandırılmalarını istediği, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmalarına karar verilmelerini istedi.

Bir kişi tahliye edildi


Tutuklu sanıklardan Halil İbrahim Balta'nın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliyesine, sanıklardan ele geçirilen digital iadesine karar veren mahkeme, esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için sanıklar ve avukatlara süre tanıyarak duruşmayı erteledi. (DHA)

 

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