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FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASI ERTELENDİ 

Haber: Ümit TÜRK İstanbul/DHA Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün medya yapılanmasına ilişkin "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından haklarında dava açılan 19'u tutuklu 29 sanığın yargılandığı dava, sanık savunmalarının tamamlanmaması nedeniyle

23 Şubat 2018 20:37

Haber: Ümit TÜRK İstanbul/DHA
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)\'nün medya yapılanmasına ilişkin \"örgüt üyeliği\" ve \"darbeye teşebbüs\" suçlarından haklarında dava açılan 19\'u tutuklu 29 sanığın yargılandığı dava, sanık savunmalarının tamamlanmaması nedeniyle 7 Mart\'ta erteledi. 
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmada 19 tutuklu sanık cezaevinden getirilerek hazır edilirken, aralarında Atilla Taş\'ın bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da duruşmaya katıldı. 2 gün süren duruşmalarda 9 sanığın son savunması tamamlandı. Diğer sanıkların savunmalarının tamamlanmaması üzerine mahkeme heyeti, duruşmanın 7 Mart\'ta ertelenmesine karar verdi.  

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASI
Önceki celse esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, 13 sanık hakkında istenen “darbeye teşebbüs\" suçundan beraatlerine yönelik karar verilmesi talebinde bulundu. Savcı, aralarında Atilla Taş\'ın bulunduğu 24 sanığın ise “terör örgütü üyeliği\" suçundan, 3 sanığın ise “örgüte yardım etmek\" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, firari sanıklar Bülent Ceyhan ve Said Sefa\'nın dosyasının ise ayrılmasını talep etti. 

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