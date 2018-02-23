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FETÖ'nün 'Manisa askeri sorumlusu' İstanbul'da yakalandı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da FETÖ/PDY'nin 'askeri sorumluları'ndan olduğu gerekçesiyle aranan üniversitesi öğrencisi F

23 Şubat 2018 14:18

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da FETÖ/PDY\'nin \'askeri sorumluları\'ndan olduğu gerekçesiyle aranan üniversitesi öğrencisi F.K., İstanbul\'da polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ\'nün Manisa\'daki \'askeri sorumluları\'ndan olduğu öne sürülen ve daha önce hakkında yakalama kararı çıkarılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi F.K.\'nin İstanbul\'un Gaziosmanpaşa ilçesinde olduğu tespit edildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, F.K.\'nin bulunduğu adrese, 20 Şubat günü operasyon düzenledi. F.K., polis operasyonuyla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonu, USB bellek ve bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. F.K., Manisa\'ya getirilip, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. F.K.\'nin Manisa\'daki kışlada bulunan bir grup askerin sorumlusu olduğu ileri sürüldü.

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