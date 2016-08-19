'FETÖ'nün mali yapılanması' operasyonunda üçüncü dalga; TİM Başkanvekili de gözaltında

İstanbul'da ‘Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mali yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de ünlü iş adamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu.

Mustafa Çıkrıkçıoğlu, aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili. Çelik İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Çıkrıkçıoğlu'nun sahibi olduğu şirket, sektörün önde gelen firmalarından biri. Metalsac AŞ. 40 yılı aşkın bir süreden beri faaliyet gösteriyor.

Kayserili iş adamı Çıkrıkçıoğlu'nun adını taşıyan bir meslek yüksekokulu Erciyes Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Çok sayıda adrese operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘FETÖ'ye yönelik başta Üsküdar, Bakırköy, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde tespit edilen 10'dan fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında kadınların da olduğu şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama çalışmaları yapıldığı bildirildi.

İki günde iki büyük operasyon

Önceki gün ve dün de iki önemli operasyon yapıldı. Anılan operasyonlardan birini İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı diğerini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Önceki günki operasyonda, Akfa Holding'in sahibi Fatih Aktaş, A101'in sahibi Turgut Aydın, İhlas CEO'su Cahit Paksoy, Fi Yapı'nın sahibi Fikret İnan'ın da aralarında olduğu çok sayıda önemli isim gözaltına alınmıştı.

Dün yapılan operasyonda ise, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı, Nejat Güllü Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Güllü ve Faruk Güllü Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güllü, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.