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FETÖ'nün 'Mahrem İmamları'na operasyon: 7 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması' içerisinde yer aldığı öne sürülen 7 astsubay gözaltına alındı

13 Ağustos 2018 22:51

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da FETÖ/PDY\'nin \'mahrem yapılanması\' içerisinde yer aldığı öne sürülen 7 astsubay gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, arama yapılan adreslerde örgütsel materyal ele geçirildi. Örgütte \'mahrem imam\' olduğu öne sürülen, Hava Kuvvetleri\'nde görevli 7 astsubay gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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