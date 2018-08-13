FETÖ'nün 'Mahrem İmamları'na operasyon: 7 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da FETÖ/PDY\'nin \'mahrem yapılanması\' içerisinde yer aldığı öne sürülen 7 astsubay gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, arama yapılan adreslerde örgütsel materyal ele geçirildi. Örgütte \'mahrem imam\' olduğu öne sürülen, Hava Kuvvetleri\'nde görevli 7 astsubay gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.