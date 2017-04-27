"FETÖ'nün mahrem imamları mikro karttan deşifre oldu"

'FETÖ’nün mahrem imamları olduğu söylenen kişilere yönelik dün 81 ilde başlatılan operasyonun, darbe girişiminden sonra cemaatin ‘polis imamlığına’ atanan kişinin gözaltına alınmasıyla başladığı belirtildi. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun ve Toygun Atilla'nın haberine göre, bu kişinin üzerinde bulunan, saklamaya çalıştığı mikro karta el konuldu. Kartta örgütün mahrem imamlarının ve devlet kurumlarında çalışan üyelerinin listesi çıktı. Operasyonlarda 1120 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün Türkiye çapındaki organizasyon şemasında değişiklik yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarda FETÖ’nün yeni ‘polis imamı’ tespit edildi. Serbest meslek sahibi ve sivil olan bu kişinin izini süren MİT, Emniyet içindeki bağlantılarını da saptadı. Mahkeme kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanlığı’nda özel operasyon birimi oluşturuldu.

Karttaki şifre çözüldü

Operasyonun ilk aşamasında FETÖ’nün yeni ‘emniyet imamı’ gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, bu kişinin üzerinde bulunan, yok etmeye çalıştığı mikro kartı fark etti. Şifreli kartın çözümü ile birlikte FETÖ’nün ‘mahrem imamları’ ve devlet kurumlarında aktif olarak görev yapan FETÖ’cülerin listesine ulaşıldı. Bu kişilerin yaşam tarzlarıyla kendilerini saklamaya çalıştıkları tespit edildi. Listedeki FETÖ’cülerin sayısı 7 binin üzerindeydi.

8 bin 500 polis görev aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda dün sabah saatlerinden itibaren yurt çapında eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

Türkiye’de 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılan operasyonlarda, 54 ilde 1120 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul’da da 80 kişi yakalandı. İstanbul’da hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısının 580 olduğu kaydedildi. Operasyonun genişleyeceği, gözaltı sayısının 10 bini bulabileceği kaydedildi.

Bu arada CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması için verdiği ‘7 kişinin kaçırıldığı’ yönündeki soru önergesine ilişkin de ilginç bir iddia gündeme geldi. Önergede adı geçenler arasında FETÖ’nün mahrem imamlarının da bulunduğu ve çok gizli yürütülen soruşturmanın sızması ihtimali üzerine operasyonun erkene alındığı belirtildi.

Sır gibi izlendi

Darbe girişiminin ardından FETÖ’nün hücre yapılanması, deşifre olmamış mahrem imamlarıyla ilgili MİT ve EGM İstihbarat, Terör ve KOM Daire başkanlıklarının ortak çalışmasıyla mahrem imamlar deşifre edildi.

1448’i cezaevinde

Bugüne kadar hem Emniyet hem de diğer devlet kurumları içerisinde kendilerini gizleyen ‘mahrem imamlar’dan 4 bin 672’sinin ismine ulaşıldı. Bu isimlerden FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan 1448’inin halen cezaevinde bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine 3 bin 224 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlarda dün adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlikler, örgütsel iletişimde kullanılan cihazlar ve himmet listeleri ele geçirildiği belirtildi.

Şüphelilerin çoğunun örgütün Emniyet yapılanmasıyla bağlantılı olması nedeniyle operasyon sır gibi saklandı. Daire Başkanı, başkan yardımcıları ile müdürlerin dışında birimlere bilgi verilmedi. Operasyona katılan polislerin çoğu sabaha karşı baskınlardan haberdar oldu. Deşifre edilen listede bulunan mahrem imamların yurtdışına kaçma ihtimaline karşı iki hafta önce pasaportları iptal edildi. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından da 4 bin 500 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Başbakan Binali Yıldırım 15 Nisan’da katıldığı bir programda dün yapılan operasyonlara işaret etmişti. Yıldırım, “Önemli bir tespit yapılmış durumda. Bu tespitin sonuçları, FETÖ ile mücadelede bize ciddi imkân sağlayacak. İşin seyri değişecek” demişti.