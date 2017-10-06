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FETÖ'nün 'mahrem imamı' Yunanistan'a kaçarken yakalandı (2)

KADIN TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan ve FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmakla suçlanan H

06 Ekim 2017 22:11

KADIN TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST
Yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçarken yakalanan ve FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmakla suçlanan H.Y. ile eşi İ.Y. işlemlerinin ardından Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y.\'nin Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY şüphesi ile şerh konularak takip edildiği tespit edilirken, savcılık sorgusunun ardından birinci derece askeri yasak bölgeye girmek suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VAR
Şüphelilerden 36 yaşındaki İ.Y. isimli kadının ise öğretmen olarak görev yaptığı Malatya\'da KHK ile memurluktan ihraç edildiği, hakkında da Malatya 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde FETÖ/PDY \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan dosyasının olduğu belirlendi. Eşiyle birlikte Yunanistan\'a kaçarken yakalanan İ.Y. hakkında Malatya 1\'nci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından hakkında yurt dışına çıkma yasağı konulduğu tespit edildi. Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İ.Y., cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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