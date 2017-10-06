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FETÖ'nün 'mahrem imamı' Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'mahrem imamı' olduğu iddia edilen H

06 Ekim 2017 12:52

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün \'mahrem imamı\' olduğu iddia edilen H.Y., eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.
54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı devriye ekipleri, Doyran Köyü\'nde yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen 2 şüpheliyi yanlarındaki 2 çocuğuyla birlikte yakaladı. Yapılan incelemede gözaltına alınan şüphelilerden H.Y.\'nin örgüte bağlı bir okulda öğretmen olduğu ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün \'mahrem imamı\' olduğu, eşi İ.Y.\'nin ise KHK ile Malatya\'da öğretmenlikten ihraç edildiği belirlendi.
Yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirlenen şüpheliler H.Y. ve eşi İ.Y. ifadeleri için hudut karakoluna götürülürken, 2 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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