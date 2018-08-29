FETÖ'nün mahrem imamı ve üst düzey ablası yakalandı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün üst rütbeli askerlerden sorumlu mahrem imamı ile kadınların evlerinden sorumlu üst düzey ablasının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli, gaybubet evlerinde gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dağılan örgütü toplamak, örgüt mensupları arasında koordine sağlamak, örgüte yeni eleman temin etmek, aranan örgüt mensuplarının saklanmasına yardımcı olabilmek amaçlı oluşturdukları \'hijyen-gaybubet-ışık\' adlı hücre evlerinin tespitine, şüphelilerin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütünün üst rütbeli askerlerden sorumlu mahrem imamı, kadınların evlerinden sorumlu üst düzey ablası ve birkaç ilçeden sorumlu mahrem imamının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli, gaybubet evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığı evlerde yapılan aramalarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.



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