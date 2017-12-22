FETÖ'nün mahrem imamı tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamı olduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan eski vergi müfettişi İsa Alagöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri bir süre önce FETÖ/PDY\'nin mahrem imamlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında yakalanamayan ve meslekten ihraç edilen vergi müfettişi İsa Alagöz, yaklaşık 1 hafta önce ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda Atakum ilçesi Körfez Mahallesi\'nde saklandığı gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen İsa Alagöz savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezavine gönderildi.



FOTOĞRAFLI