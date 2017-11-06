FETÖ'nün 'mahrem imamı' olduğu iddiasıyla tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da polis tarafından yakalanan FETÖ/PDY\'nin Polis Akademisi\'ndeki yapılanmasında \'mahrem imamı\' olduğu iddia edilen Korkmaz Başoğlu, tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY terör örgütünün Polis Akademisi\'ndeki yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde \'mahrem imam\' olduğu ileri sürülen ve firari olan Korkmaz Başoğlu\'nun Samsun\'da örgüt tarafından \'gaybubet evi\' olarak nitelendirilen bir yerde yakalandı. Saklandığı ve sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya yönelik planlar yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen ekiplerin takibi sonucu evden çıktığı sırada yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



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