FETÖ'nün 'mahrem imamı' eski öğretmene 10 yıl hapis

MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütün \'mahrem imamı\' olduğu öne sürülen eski öğretmen Mehmet İrsin, yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan eski öğretmen Mehmet İrsin, bugün 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına katıldı. Telefonunda yapılan incelemede örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yüklü olduğu tespit edilen İrsin, savunmasında \'mahrem imam\' olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen Mehmet İrsin, 2002 yılından sonra yer almadığı örgütle fikirlerinin uyuşmadığını ve himmet bağışında bulunmadığını öne sürdü. Mahkeme, sanık İrsin\'i ByLock kullanması ve Bank Asya\'daki hesap hareketliliği ile kuvvetli delil durumunu dikkate alarak \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.